Beobachter verweisen zwar darauf, dass es seit Anfang der 90er Jahre drei Runden der Annäherung mit wohlklingenden Absichtserklärungen gab, nach denen Nordkorea immer wieder in alte Muster zurückgefallen ist. Doch Kims Vater Kim Jong Il wäre nie so weit gegangen, wirklich den Status quo anzutasten. Sein Sohn geht nun Verpflichtungen ein, die viel schwerer wieder zurückzunehmen sind, ohne das Gesicht zu verlieren.

Möglicherweise will er nun tatsächlich den chinesischen Weg gehen. Das Modell, das der Reformer Deng Xiaoping für das kommunistische China entworfen hat, ist für ihn hoch attraktiv. Deng hat zunächst in isolierten Kammern der Volkswirtschaft mit Marktkräften und Außenhandel experimentiert, dabei aber den Personenverkehr mit dem Ausland nur langsam freigegeben. Soweit kann auch Kim diesem Vorbild folgen, ohne Macht abzugeben. Es kann zwar als ausgeschlossen gelten, dass Kim echte politische Reformen verfolgt und seine Macht freiwillig mit jemandem teilt. Er will sie umgekehrt durch das aktuelle Manöver vergrößern. Wenn er nun abrüstet und die Wirtschaftsreformen vorantreibt, dann kann er nach Aufhebung der Sanktionen sofort mit hohen Investitionen rechnen. Kim wäre dann alsbald der Herrscher über ein deutlich reicheres Land mit wesentlich größeren Mitteln.

Eine echte Wiedervereinigung ist dagegen praktisch undenkbar. „Wir sind ein Volk“, sagt Kim, aber das stimmt nicht. Die beiden Koreas haben sich viel weiter auseinandergelebt als Ost- und Westdeutschland. Eine Vereinigung unter der Führung Südkoreas wird Kim niemals akzeptieren – und umgekehrt. Dieser Teil der Erklärungen auf dem Gipfel bleibt also schöne Fantasie.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 28.04.2018