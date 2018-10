Entwaffnende Heuchelei

Kanzlerin Angela Merkel will die Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien vorerst auf Eis legen. Damit steht Deutschland im internationalen Vergleich ziemlich allein da. Staaten wie Italien oder Großbritannien verweisen lieber darauf, dass sie erst die Untersuchungen im Fall Khashoggi abwarten wollen. Dabei haben sich die Verdachtsmomente gegen Kronprinz Mohammed bin Salman inzwischen erhärtet.

Mit anderen Worten: Die Waffenexporteure hoffen darauf, dass die ganze Affäre um den ermordeten saudischen Journalisten im Wüstensand versinkt und sie dann ohne große Proteste ihre Rüstungsgüter weiter an Saudi-Arabien verkaufen können. Das gilt vor allem für US-Präsident Donald Trump, der an seinem Mega-Deal festhalten will, weil dieser mit 100 Milliarden Dollar mehr als 80 Prozent aller Rüstungsexporte der Vereinigten Staaten ausmacht.

Bei all dieser Heuchelei ist es fast schon entwaffnend, wie Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez das Festhalten an den Geschäften mit den Saudis begründet: Erst kommen die Arbeitsplätze in Andalusien, dann die Moral. Weil viele Politiker so denken, konnte der saudische Kronprinz sich die Waffen für den Krieg im Jemen beschaffen. Auch aus Deutschland. Rund zwei Millionen Menschen sind im Jemen deshalb auf der Flucht. Doch es gibt kein Entkommen für sie – auch der Weg nach Europa ist ihnen versperrt.

Deshalb haben sich die Europäer für diesen Krieg wenig interessiert und manche an ihm auch noch verdient. Dass es auch anders laufen kann, hat Deutschland 2015 erlebt, als Hunderttausende Syrer hierher geflüchtet sind. Gerade der Krieg in Syrien hat bewiesen, dass das Aufrüsten von Staaten in Krisengebieten dem Spiel mit dem Feuer gleicht.

Deshalb reicht es nicht aus, wenn Deutschland die Waffenlieferungen nach Saudi-Arabien vorübergehend stoppt. Sie müssen auf Dauer eingestellt werden. Und auch für Länder wie die Türkei müssen strengere Regeln gelten. Daran sollte auch der für Rüstungsgeschäfte erste Ansprechpartner – also Wirtschaftsminister Peter Altmaier – denken. Er besucht heute und morgen die Türkei. Präsident Recep Tayyip Erdogan kauft gerne deutsche Waffen. Und hat sie schon gegen die Kurden in Syrien eingesetzt.

