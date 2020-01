Er muss raus!

Thilo Sarrazin ist ein Rassist und hat in der SPD nichts verloren. Doch der Hetzer stemmt sich weiter gegen den Parteiausschluss, weil ihm die Mitgliedschaft einen Grad an Seriosität verleiht, die seinen Machwerken völlig abgeht. Sarrazin kämpft nur vordergründig um die Ehre, vor allem aber um den Mammon. Sarrazins Bücher sind auch Kassenschlager geworden, weil der Autor mit seinem roten Parteibuch zum Establishment gehört und damit den Lesern suggeriert, dass er in der politischen Mitte und nicht am rechten Rand der Gesellschaft steht. Wenn schon ein Sozialdemokrat gegen den Islam und die Muslime wettert, muss an seinen Argumenten doch etwas dran sein, denken womöglich Sarrazin-Fans.

Diesen auflagesteigernden Vorteil will Sarrazin nicht aus der Hand geben, daher hat der ehemalige Berliner Finanzsenator leider auch das großzügige Angebot seiner Brüder im Geiste abgelehnt, Mitglied in der AfD zu werden, obwohl er dort besser aufgehoben wäre.

Sarrazin will die Entscheidung der Landesschiedskommission der Berliner SPD anfechten, damit geht die unendliche Geschichte um seinen Parteiausschluss in die dritte Runde. Schon zwei Mal scheiterte ein Verfahren gegen den Bestseller-Autor, der mit seinen Titeln „Deutschland schafft sich ab“ und „Feindliche Übernahme: Wie der Islam den Fortschritt behindert und die Gesellschaft bedroht“ kranke Behauptungen aufgestellt hat, die er mit pseudowissenschaftlichen Argumenten versuchte, zu untermauern. Die Verkaufszahlen belegen, dass Ressentiments gegen Muslime und den Islam nicht nur im rechtsradikalen und rechtspopulistischen Milieu auf einen guten Nährboden stoßen. Und es gibt auch Journalisten, die in der Vergangenheit Sarrazins Parolen unkritisch begleitet haben.

Gerade deshalb ist es wichtig, dass jene Parteien, die auf dem Boden des Grundgesetzes stehen, Kurs halten und dem Fremdenhass die Stirn bieten – auch in ihren Reihen. Sarrazin, der in seinem Buch „Der neue Tugendterror“ behauptet, es gebe in Deutschland ein Denk- und Redeverbot, liegt falsch. Er darf sagen, was er will. Nur: Wie kann ein so kaltherziger Rechtspopulist den Anspruch auf die Mitgliedschaft erheben, wenn er die Grundsätze und die Geschichte der SPD mit Füßen tritt?

Dazu ein historisches Beispiel: Einer der bekanntesten SPD-Politiker war Ernst Reuter, dessen Familie wie viele von den Nazis Verfolgte in die Türkei flüchtete. Reuter wurde nach dem Zweiten Weltkrieg Regierender Bürgermeister von Berlin, sein Sohn Edzard später Daimler-Chef. Sarrazin beschimpft und beleidigt Türken, deren Vorfahren Deutsche vor den Nazis beschützten. Muslime produzieren in seinen Augen „ständig neue kleine Kopftuchmädchen“ und machen die Deutschen irgendwann zu Fremden im eigenen Land. Ernst Reuter würde sich im Grabe umdrehen, wenn er diesem Rassisten zuhören müsste.

