Er tut dem Orchester gut

Dass Alexander Soddy ein Jahr länger und damit sechs Jahre in Mannheim bleiben wird, ist gut für das Nationaltheater und sein Orchester. In drei Jahren exzellenter Probenarbeit, Opernabende und Konzerte hat der Generalmusikdirektor (GMD) es geschafft, die durchschnittliche Leistung des Orchesters anzuheben. Die Amplituden nach oben haben sich nur minimal verändert. Wohl aber die nach unten. Unter Soddys Vorgänger Dan Ettinger gab es ebenso gute Abende. Aber es gab auch schlechte. Die gibt es unter Soddy nicht. Ein großes Verdienst.

Soddy ist ein gefragter Mann. Er dirigiert an der New Yorker Metropolitan Opera, der Wiener Staatsoper oder der Semperoper in Dresden. Im Dezember übernimmt er an der Staatsoper Unter den Linden eine „Bohème“. Ganz offenbar will Soddy die musikalisch sicherlich schwierige Phase der Generalsanierung des Nationaltheaters nicht als GMD bestreiten und an drei, vier oder noch mehr Ersatzspielorten dirigieren. Das ist eine Entscheidung, die man respektieren kann.

Zu hoffen ist jetzt nur, dass es nicht eine unerfreuliche Zitterpartie wird wie bei Vorgänger Ettinger. Der hatte am Ende seiner Mannheimer Amtszeit dreimal recht kurzfristig für ein Jahr verlängert, offenbar, weil er weg wollte, aber – mangels Alternativen – nicht konnte und dann eben etwas leidenschaftslos doch blieb.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 17.09.2019