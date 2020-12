Er war nicht allein

Lebenslange Strafe, Sicherheitsverwahrung, besondere Schwere der Schuld – Stephan B. wird nicht wie andere Verurteilte nach 15 Jahren ein freier Mann sein. Die Höchststrafe für den Halle-Attentäter ist keine Überraschung. Er hat nicht nur zwei Menschen ermordet, sondern es im Prozess vor dem Oberlandesgericht Naumburg auch noch bedauert, dass das Massaker in der Synagoge misslang. Der Judenhasser zeigte weder Reue noch Empathie, er verhöhnte die Opfer und würde weitere Morde begehen, wenn er dazu die Gelegenheit bekäme.

Das Urteil dürfte den Angehörigen und Überlebenden ein wenig Genugtuung verschaffen. Aber das Leid bleibt natürlich. Womöglich hat der Prozess dennoch ein wenig Trost und Hoffnung gespendet. Gewöhnlich stehen im Gerichtssaal immer die Täter im Rampenlicht. Die Opfer und deren Familien geraten oft nur zu Randfiguren. Das war beim Prozess in Magdeburg anders. Die Vorsitzende Richterin Ursula Mertens hat dem Angeklagten die Bühne nicht allein überlassen. Im Verfahren kamen zahlreiche Nebenkläger zu Wort, die Stephan B. am liebsten auslöschen würde: Jüdinnen und Juden. Diese bewiesen Mut, sie schauten dem Attentäter in die Augen und demonstrierten, dass sie sich von feigen Mördern nicht einfach aus Deutschland vertreiben lassen.

Auf der Anklagebank saß zwar nur Stephan B., die Anwälte der Nebenkläger haben aber auch die Gesellschaft in den Zeugenstand gerufen. In Deutschland ging vor 75 Jahren das Dritte Reich unter, nicht aber der Antisemitismus. Dieser hat sich inzwischen von den Rändern bis in die Mitte der Gesellschaft ausgebreitet. Viele Juden haben wieder Angst, Vertreter des Staates empfehlen ihnen, sie sollten in bestimmten Gegenden besser keine Kippa tragen. Und wie steht es um den Schutz der jüdischen Einrichtungen? Dass es diesen braucht, ist beschämend genug. Dass die Behörden aber erst nach dem Attentat die Sicherheitsvorkehrungen verschärft haben, spricht für ihre Blindheit auf dem rechten Auge.

Der alte Vorwurf, dass der Staat die Gefahren des Linksextremismus eher über- und die des Rechtsextremismus unterschätzt, lässt sich nicht nur belegen an der tiefen Blutspur, die der Rechtsterror seit den NSU-Morden in Deutschland gezogen hat. Der Prozess hat zusätzlich die Unfähigkeit der Behörden bewiesen, in die digitale Welt der Weltverschwörer einzudringen. Stephan B. mag in der analogen Welt ein einsamer Wolf gewesen sein, im Netz teilte er den Hass mit seiner Community. Diese stellte ihm auch Geld für die selbstgebastelte Waffe zur Verfügung. Er war also ein Einzeltäter – aber nicht allein mit seinen Verschwörungsmythen und dem Judenhass. Wo und mit wem er sich im Netz austauschte – die Experten vor Gericht glänzten mit einer unglaublich unprofessionellen Unwissenheit. Es reicht jedoch nicht aus, zwei Polizisten vor jede jüdische Einrichtung zu stellen, die Gefahr lauert auf der Straße – und eben auch im Internet. Dort suchen die Antisemiten Nachahmer, die sich nicht von einer Synagogentür aufhalten lassen.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 22.12.2020