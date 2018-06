Anzeige

Rund 1,4 Millionen Türken in Deutschland dürfen ab heute über die politische Zukunft am Bosporus mitbestimmen – und es ist zu befürchten, dass das Ergebnis hierzulande wieder für großes Befremden und Unverständnis sorgen wird. Denn erfahrungsgemäß kann Staatschef Recep Tayyip Erdogan mit überdurchschnittlich viel Unterstützung durch die Deutsch-Türken rechnen. Das dürfte bei der Parlaments- und Präsidentenwahl am 24. Juni auch so kommen.

Auf den ersten Blick ist das schwer verständlich. Einerseits genießen die hier lebenden Türken alle Vorzüge eines demokratischen Landes, in dem Meinungs- und Pressefreiheit zu den höchsten Werten zählen. Andererseits stärken sie in der Türkei einen Mann, der genau diese Werte mit Füßen tritt. Wie kommt das?

Zwei gewichtige Faktoren darf man dabei nicht übersehen: Zum einen haben Erdogan und seine AKP die Türkei in der Vergangenheit durch Reformen wirtschaftlich deutlich vorangebracht und den Wohlstand in der Bevölkerung gefördert. Zum anderen gilt der Staatschef trotz seiner autokratischen Anwandlungen vielen als derjenige, der am ehesten für Stabilität sorgen kann: Die Opposition ist zersplittert, die Türken haben in den vergangenen Jahrzehnten mehrere Putsche erlebt und Regierungen zerbrechen sehen. Dazu kommt ein extrem unsicheres Umfeld mit Nachbarländern wie Syrien oder dem Irak. Zahlreiche Türken in Deutschland haben in der Türkei Familie. Die wirtschaftliche und politische Stabilität des Landes steht für viele deshalb an erster Stelle. Den Umgang Erdogans mit seinen Gegnern bekommt der ein oder andere hingegen im Alltag vielleicht gar nicht recht mit.