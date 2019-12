Erdogans Drohen

Friede daheim, Friede in der Welt – dieser im Jahr 1931 proklamierte Leitsatz des türkischen Republikgründers Mustafa Kemal Atatürk war lange das Motto der türkischen Außenpolitik. Aber unter Staatschef Recep Tayyip Erdogan, der die Türkei seit 2002 führt und damit länger als Atatürk, gilt das nicht mehr.

Erdogan lässt keinen Krieg aus. Daheim, im Südosten der Türkei, kämpft die Armee gegen die Rebellen der kurdischen PKK. Im Nordirak bombardiert die türkische Luftwaffe regelmäßig Stellungen der Kurden-Guerilla. In Nordsyrien will Erdogan mit einer groß angelegten Invasion eine rund 15 000 Quadratkilometer große „Sicherheitszone“ schaffen. Ziel ist die Vertreibung der syrischen Kurdenmilizen aus der Region.

Säbelrasseln auch im Mittelmeer: Dieser Tage unterstrich die Türkei mit Tiefflügen ihrer Kampfjets über den griechischen Inseln Oinousses, Panagia und Ro ihre Gebietsansprüche in der östlichen Ägäis. Dabei donnerten die türkischen Piloten in nur 150 Meter Höhe über die Dächer der griechischen Inselbewohner.

Angst davor, sich zu übernehmen, hat Erdogan nicht. Schließlich befehligt er die größte Nato-Armee nach den Vereinigten Staaten. Jetzt plant er den nächsten Waffengang: Im Januar will sich der Staatschef vom Parlament zur Entsendung türkischer Truppen nach Libyen ermächtigen lassen. Das ist Teil einer größer angelegten Strategie. Erdogan will sein Land als führende Macht im Nahen Osten und Nordafrika verankern. In Katar ist die Türkei mit einem Militärstützpunkt präsent, ebenso wie in Somalia mit einer Task Force.

Im von der Türkei seit 1974 besetzten Nordzypern, wo bereits 35 000 Soldaten des türkischen Heeres stationiert sind, plant Ankara jetzt die Stationierung von F-16-Kampflugzeugen und schmiedet Pläne für den Bau einer Marinebasis bei Famagusta. Auch auf dem Balkan sucht Erdogan mehr Einfluss. Sein Dogma lautet: Die Türkei muss in allen Weltgegenden Flagge zeigen, die früher einmal zum Reich der Osmanen gehörten.

Für die EU wird Erdogans Expansionsdrang zunehmend zum Problem, nicht zuletzt wegen seiner neuen Verbündeten: Erdogan macht Rüstungsgeschäfte mit Moskau, bewaffnet in Nordsyrien Dschihadisten für den Kampf gegen die Kurden, hofiert die radikal-islamische Hamas und die Muslimbrüder. Vor allem für die EU-Staaten Zypern und Griechenland wird Erdogan immer mehr zu einem unberechenbaren Nachbarn: Er scheint entschlossen, ihnen die Bodenschätze im östlichen Mittelmeer notfalls mit Waffengewalt streitig zu machen.

