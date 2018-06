Anzeige

Recep Tayyip Erdogan war türkischer Ministerpräsident, ist Staatschef – und will sich am Sonntag gleich beide Ämter sichern. Doch welche Ironie des Schicksals, der mächtigste Politiker seit Staatsgründer Mustafa Kemal Atatürk könnte bei der Doppel-Wahl alles verlieren. Das wäre eine Sensation, denn immerhin feierte Erdogan im vergangenen Jahr seinen bisher größten Triumph: Die Türken sagten Ja zu seiner Verfassungsreform, die Erdogans Herrschaft noch ausbauen sollte. Er sitzt zwar schon in seinem neuen Präsidenten-Prunkpalast mit 1000 Zimmern – vollendet wird der Umbau der Verfassung aber erst mit den Wahlen am Wochenende.

Wie groß die Angst bei Erdogan ist, beweisen seine müden Auftritte im Wahlkampf. Siegesgewissheit sieht anders aus. Wenn es schlecht läuft, muss der Präsident in die Stichwahl, das allein wäre für ihn schon eine persönliche Schmach. Es könnte aber sogar sein, dass der frühere Fußballer das Endspiel gegen seinen aussichtsreichsten Herausforderer Muharrem Ince von der sozialdemokratischen CHP in der Verlängerung verliert.

Selbst bei einem Erfolg kann der 64-Jährige den Machtzuwachs nur dann voll ausspielen, wenn seine islamisch-konservative AKP und die nationalistische MHP im Parlament zusammen die absolute Mehrheit holen. Das ist eher unwahrscheinlich, denn die Opposition hat ein Wahlbündnis geschmiedet. Dieses dürfte verhindern, dass die kleineren Parteien die Zehn-Prozent-Hürde reißen. Und die kurdische HDP – sie beteiligte sich nicht an der Allianz – wird dank ihrer großen Anhängerschaft wohl aus eigener Kraft weiter im Parlament vertreten sein.