Über Afrin weht die rote Flagge mit weißem Halbmond und Stern, türkische Soldaten und die mit ihnen verbündeten Kämpfer der Freien Syrischen Armee plündern Wohnhäuser und Geschäfte, Zehntausende Menschen sind auf der Flucht. Es herrscht Hunger. Das Leid in Syrien nimmt zu, aber das kümmert den türkischen Präsidenten nicht. Recep Tayyip Erdogan hat mit der Offensive sein Ziel erreicht: Afrin ist gefallen, und womöglich nimmt er weitere strategisch wichtige Ziele im Kurdengebiet ins Visier. Manbidsch zum Beispiel.

Sollte Erdogan dies versuchen, käme es zu einer direkten Konfrontation mit den US-Spezialeinheiten, die nach der Eroberung Manbidschs durch die kurdische YPG-Miliz dort stationiert sind. Erdogan fühlt sich von den USA verraten, weil diese mit der YPG gemeinsame Sache machen. Die Kurden wollen aus der Konkursmasse Syriens ihren Anteil und träumen von einem eigenen Staat, den Erdogan mit allen Mitteln verhindern will. Auch weil die YPG ein Ableger der kurdischen Terrororganisation PKK ist, die am liebsten die kurdischen Gebiete in der Türkei mit denen in Syrien vereinen würde. Deshalb hat Ankara den Krieg begonnen.

Nach ersten Startschwierigkeiten ist die Offensive ins Rollen gekommen. Die YPG-Krieger sind der Übermacht nicht gewachsen. Doch der Preis ist hoch: In den von Kurden gehaltenen Gebieten wohnen ja nicht nur Terroristen, unschuldige Zivilisten haben ihr Leben verloren. Auch Araber und Turkmenen, die mit den Kurden nichts zu tun haben wollen, werden zu Opfern dieses Krieges, der jetzt schon sieben Jahre dauert.