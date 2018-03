Anzeige

Die Bilder aus Syrien erschrecken. Hunderte Tote sind bei der Bombardierung von Ost-Ghuta durch das Assad-Regime zu verzeichnen. Welche Rolle Großmächten wie Russland und den USA zukommt, liegt völlig im Dunkeln. Wieder einmal spielen sich humanitäre Dramen ab – und die Weltgemeinschaft schaut hilflos zu. Oder noch schlimmer: Sie befeuert das Leid wie die türkische Regierung. Denn die Entwicklung beim türkischen Vormarsch auf die kurdische Enklave Afrin in Nordsyrien wird immer gefährlicher. Gestern trafen 500 regierungstreue syrische Kämpfer in Afrin ein, berichten syrische Medien. Sie wollen die Kurdenmiliz YPG im Kampf gegen die türkischen Streitkräfte unterstützen.

Damit droht sich der Konflikt um Afrin zu einer direkten militärischen Konfrontation der Türkei mit der syrischen Regierung auszuweiten. Offen bleibt, wie Russland darauf reagieren wird. Der wichtigste Verbündete des Assad-Regimes kontrolliert den Luftraum über Syrien weitgehend. Bisher duldete Moskau die Offensive der Türkei. Aber eine dauerhafte Militärpräsenz der Türkei kann Russland im Interesse Assads nicht dulden. Deshalb forderte jetzt der russische Außenminister Sergej Lawrow die Türkei auf, in Verhandlungen mit der syrischen Regierung einzutreten – was Ankara ablehnt.

Staatschef Recep Tayyip Erdogan kommt mit seinem Vormarsch in Nordsyrien bisher langsamer voran als erwartet. Zugleich wächst die internationale Kritik an der Invasion. Dabei steht die „Operation Olivenzweig“, wie man in Ankara das Unternehmen euphemistisch nennt, erst am Anfang. Sollte Erdogan seine Ankündigung wahr machen und Afrin umzingeln, droht dort eine humanitäre Katastrophe wie seinerzeit in der Kurdenstadt Kobane während der Belagerung durch den IS.