Erfahrung siegt

Die Sensation ist ausgeblieben: Der neue Oberbürgermeister von Stuttgart heißt Frank Nopper. Knapper als von vielen erwartet, aber doch mit einem passablen Vorsprung hat der Wahlsieger des ersten Durchgangs auch die Neuwahl für sich entschieden und seinen schärfsten Konkurrenten, den 30-jährigen Marian Schreier, hinter sich gelassen. Die Stuttgarter haben sich mit dem 59-jährigen Oberbürgermeister von Backnang für den Kandidaten entschieden, von dem am wenigsten Überraschungen zu erwarten sind.

Leicht wird es für Nopper freilich nicht. Neben dem Corona-Krisenmanagement muss dringend die Stadtverwaltung effizienter werden – das zumindest liegt in der Macht des Verwaltungschefs. Schwieriger wird es, im Gemeinderat Mehrheiten für Zukunftsprojekte zu zimmern. Mit dem starken Mandat für den OB-Kandidaten und SÖS/Linke-Fraktionschef Hannes Rockenbauch hat Nopper nun einen gestärkten Gegenspieler vor der Nase, hinter dem sich die Mehrheit links der Mitte versammeln kann. Im schlimmsten Fall hieße das für Stuttgart acht Jahre Gezerre und Stillstand.

Weit mehr als einen Achtungserfolg aber hat Marian Schreier erzielt. Er hat sein Ergebnis von 15 auf über 36 Prozent mehr als verdoppelt. Das hätte vor einem Jahr, als er seine Kandidatur ankündigte, wohl kaum jemand unterschrieben. Und es zeigt, was für einen jungen Kandidaten auch ohne Parteiunterstützung möglich ist, wenn Persönlichkeit, Programm und Kampagne stimmen. Die Tage von Schreier als Rathauschef in Tengen dürften so oder so gezählt sein. Schreier will gestalten – die Bewerber dürften Schlange stehen.

© Mannheimer Morgen, Montag, 30.11.2020