Erfahrung zählt

Ein Hauptargument gegen die schrittweise Anhebung des regulären Renteneintrittsalters auf 67 Jahre war die Befürchtung, dass ältere Beschäftigte keinerlei Chancen auf dem Arbeitsmarkt hätten und die Altersarmut deshalb geradezu explodieren würde. Beides erweist sich als grobe Übertreibung, wie die aktuellen Daten der Bundesregierung zeigen.

Demnach hat sich allein die Zahl der versicherungspflichtig Beschäftigten in Deutschland im Alter zwischen 60 und 64 Jahren seit der Jahrtausendwende fast vervierfacht. Und das nicht nur, weil die Älteren wegen der demografischen Entwicklung zwangsläufig mehr werden. Sondern weil in vielen Betrieben ein Umdenken eingesetzt hat.

Wo einst der Jugendwahn herrschte und ältere Semester deshalb, koste es, was es wolle, in den Vorruhestand geschickt wurden, bauen viele Unternehmen mittlerweile auf die Erfahrung ihrer angestammten Belegschaft. Der zunehmende Fachkräftemangel lässt ihnen freilich oft auch keine andere Wahl.

Einschlägige Statistiken belegen, dass Beschäftigte der Altersgruppe 50 bis unter 65 Jahre eher ein geringes Risiko haben, arbeitslos zu werden. Wenn sie allerdings ihren Job verlieren, dann kommen sie schwerer wieder in Lohn und Brot als jüngere Arbeitnehmer. Die Antwort darauf muss eine umfassende Qualifizierungsoffensive sein.

Wenn nach Angaben der Gewerkschaften aktuell 43 Prozent aller Erwerbstätigen kein oder kaum ein betriebliches Weiterbildungsangebot bekommen, dann ist hier noch eine Menge Luft nach oben. Und wer tatsächlich vorzeitig aufgeben muss, weil die Gesundheit nicht mehr mitspielt, der hat zumindest eine Erwerbsminderungsrente in Aussicht, die zuletzt spürbar nachgebessert wurde.

Unter dem Strich sind die Rahmenbedingungen also längst nicht so katastrophal, als dass sie die Abkehr von einer längeren Lebensarbeitszeit rechtfertigen könnten. Zumal die wachsende Zahl an Renten von tendenziell immer weniger Beschäftigten erarbeitet werden muss.

