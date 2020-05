Erfolg neu definiert

Ist die Nachfrage hoch und das Angebot niedrig, steigen stets die Preise. Soll heißen: Wenn jeder ein neues Fahrrad will, kann plötzlich ein alter Drahtesel recht teuer sein. Das nennt man Kapitalismus, womit sich auch die Fußball-Bundesliga bestens auskennt. Unglaubliche 370 Millionen Euro an TV-Geldern bekommen die Clubs noch, wenn sie die Saison zu Ende spielen. Ganz einfach, weil die Sender bereit sind, das zu zahlen – und weil es ein entsprechendes Interesse an dem Produkt gibt. Es stellt sich allerdings die Frage, wie lange das noch so ist.

Denn die Zeichen der Zeit hat die Traumfabrik Profi-Fußball weiterhin nicht erkannt. Hastig wurde zwei Tage vor dem Neu-Start versucht, schnell die Abbruch-Frage zu klären. Was im Umkehrschluss bedeutet: Erst als das gesamte Team von Zweitligist Dynamo Dresden unter Quarantäne gestellt wurde, leuchtete den Funktionären ein, dass ihr Konstrukt vielleicht doch keine 100-prozentige Sicherheit garantiert. Bis dahin klopften sie sich auf die Schultern und dachten wohl: Die Politik hat zugestimmt, jetzt kommen wir auf jeden Fall durch. Alles wird gut. Was für eine kolossale Fehl-, nein Selbstüberschätzung. Wieder einmal.

Da spielt es nur noch eine untergeordnete Rolle, dass der erste Spieltag nach der Corona-Zwangspause mit Begeisterung und Faszination nichts zu tun hatte und deswegen auch nicht der vom Boulevard gefeierte Schritt Richtung Normalität ist. Keine Zuschauer. Keine Emotionen. Einfach nur Stille. Die hochbezahlten Stars waren unter sich, was auch irgendwie ein passendes Bild für die Parallelwelt Profi-Fußball ist, in der es momentan ja noch nicht einmal um den Sport an sich geht.

Runterspielen – genau das ist es

Man könne die Saison in fünf Wochen runterspielen, hatte Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke zuletzt im „Spiegel“ gesagt. Und genau davon hatten die Begegnungen am Wochenende dann auch etwas: Runterspielen, weil das Ziel weniger die Meisterschaft, der Europapokalplatz oder der Klassenerhalt ist, sondern das Absolvieren der restlichen Begegnungen. Kurzum: Die Bundesliga hat die Bedeutung des Wortes „Erfolg“ für sich neu definiert.

Wenn also dann das auf wackeligen Füßen stehende Hygienekonzept des deutschen Fußballs tatsächlich mit viel Glück funktionieren wird und Ende Juni der Meister eines verzerrten Wettbewerbs feststehen sollte, wird die Saison wegen der unterschiedlichen Startvoraussetzungen der Clubs nach der Corona-Zwangspause und der immensen Belastung im Schlusssprint mit einem faden Beigeschmack enden.

Damit ließe sich aus Sicht der Vereine angesichts ihrer neuen Erfolgsdefinition zwar noch leben, mit den Langzeitfolgen indes nicht: Denn der Ausgang wird vermutlich selbst die wenigsten Fans noch interessieren, womit wir wieder bei Angebot und Nachfrage und steigenden Preisen wären: Schon bald werden die TV-Rechte ab der Saison 2021/2022 vergeben. Und die Verhandlungsposition des deutschen Fußballs ist gerade keine sonderlich gute.

