Erfreuliches Ende

Nach dem Standort-Aus für den Neubau der Stadtbibliothek auf dem Alten Meßplatz haben viele Neckarstädter damit nicht mehr gerechnet. Nun kommt, anders als erwartet, doch der so lange erhoffte städtebauliche Magnet am Eingang zum Stadtteil auf die südliche Platzhälfte. Fast 20 Jahre haben Bewohner dafür gekämpft und immer wieder Rückschläge einstecken müssen. So hatte einst der damalige Kulturdezernent und heutige OB Peter Kurz ein „Haus der Möglichkeiten“ für das Gelände ins Spiel gebracht, welches das Quartier nachhaltig aufwerten sollte. Das Deutsche Institut für Erwachsenenbildung entwarf ein Konzept für einen Wissenstempel, „lebenslanges Lernen“ hieß das Motto unter der Prämisse der Vermittlung neuer Medien. Das war 2001!

Danach sahen die Kurpfalzachsen-Pläne der Berliner Architekten Jens Metz und Jörg Rügemer zum Mannheimer Stadtjubiläum 2007 auf dem Alten Meßplatz ein Hochpunkt am Brückenkopf mit attraktivem Umfeld vor. Doch statt toller, breiter öffentlicher Sitztreppe zum Fluss und Café am Ufer entstand zum Schrecken mancher ein Supermarkt. Der damalige OB Widder hatte das Grundstück verkauft, um die Arena mitzufinanzieren. Danach kamen Zwischenlösungen, der Rückkauf des Geländes und das Versprechen von Peter Kurz im Wahlkampf 2007, doch noch eine Bildungseinrichtung anzusiedeln. Man hoffte auf die Stadtbibliothek, das Aus hinterließ neben Frust und Enttäuschung das Empfinden mangelnder Wertschätzung im Zuwanderer-Quartier.

Die Ansiedlung des Forums Deutsche Sprache wird daher nicht nur Mannheim und den Stadtteil bereichern. Sie ist vor allem glückliches Ende einer langen, steinigen Entwicklung, die Spuren vor Ort hinterlassen hat. Was lange währt, wird aber endlich gut. Die Fläche mit dem Jugendpark Alter, einem offenen Platz hin zum Neckar und einem attraktiven Forum-Gebäude kann zu dem Anziehungspunkt werden, den man sich im Stadtteil immer gewünscht hat.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 07.05.2020