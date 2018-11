Erhöhung ist überfällig

Lehrer müssen bei Klassenfahrten ihr Zugticket bezahlen oder übernehmen im Schullandheim die Kosten für die Übernachtungen selbst: Was jahrelang an den Südwest-Schulen Alltag war, muss endlich beendet werden. Dass sich die Lehrer bei Dienstfahrten beteiligen müssen, die aus pädagogischen Gesichtspunkten gewollt sind, ist ein untragbarer Zustand. In welcher Branche gibt es das sonst noch?

Außerdem besteht nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts für die grün-schwarze Landesregierung keine andere Möglichkeit, als den Landeszuschuss für Klassenfahrten drastisch zu erhöhen. Denn nachdem ein Lehrer aus Nordbaden gegen die Eigenbeteiligung klagte und recht bekam, drohten Folgeklagen anderer Pädagogen, würde nichts geändert. Schon allein dieser juristische Handlungszwang erhöhte den Druck auf die Regierung. Zudem wäre in Zeiten voller Kassen ein solches Vorgehen nicht mehr vermittelbar. Und nichts zu ändern hätte zur Folge, dass die Schulen Klassenfahrten zulasten der Kinder dauerhaft zusammenstreichen müssten. Dies dürfte wohl von den Eltern nicht akzeptiert werden.

Im Grunde ist es auch eine Frage der Gerechtigkeit. Denn kommt der Staat nicht für pädagogische Ausgaben an den Schulen auf, müssten in letzter Konsequenz die Eltern ihr Portemonnaie öffnen. Hier stellt sich dann die soziale Frage: Können die Kinder ärmerer Eltern noch gemeinsam mit ihren Freunden Klassenfahrten unternehmen?

Das alles zeigt: Die Erhöhung des Landeszuschusses war überfällig. Schade, dass es dazu erst einer Gerichtsentscheidung bedurfte.

