Ernste Lage

Der Ausbruch der Corona-Pandemie in Deutschland ist erst ein paar Wochen her – und die IHK Rhein-Neckar hat schon ihr drittes Positionspapier vorgestellt. Das zeigt, wie ernst die Lage ist. Die heimische Wirtschaft muss unterstützt werden, damit es im schlimmsten Fall nicht zu einer Pleitewelle samt Verlust vieler Arbeitsplätze kommt.

Dabei geht die Kammer konstruktiv vor. Statt einfach weitere Milliarden-Hilfen für Unternehmen vom deutschen Staat oder von der Europäischen Union zu fordern, macht sie auch Vorschläge, die nichts kosten sollen.

Und die Kammer verlangt konkrete Investitionen: in schnelles Internet, in Verkehr oder in Gesundheit zum Beispiel. Das stärkt die Konjunktur und setzt die richtigen Rahmenbedingungen. Denn die Zukunft der Unternehmen, der Arbeitsplätze und der ökonomischen Ausrichtung ist entscheidend dafür, ob die Wirtschaft wieder gesundet.

„Wir müssen die aktuelle Schwächephase überwinden und die Leistungskraft der betroffenen Unternehmen wiederherstellen“, sagt IHK-Präsident Manfred Schnabel. Die Lockerungen sind in vollem Gange – die nächsten Wochen werden zeigen, ob die Kammer noch ein viertes Positionspapier zur Pandemie aufsetzen muss. Oder ob sich die Politik ein paar Ratschläge zu Herzen genommen hat.

