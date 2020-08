Ernstnehmen

Am Donnerstag war es auf den Tag genau zwei Jahre her, dass ein Mädchen vor dem schwedischen Parlament zum ersten Mal für mehr Klimaschutz demonstrierte. Greta Thunbergs Aktion gilt als Geburtsstunde der weltweiten „Fridays-for-Future“-Bewegung“. Angela Merkel hatte also durchaus Sinn für Symbolik, Thunberg und weitere junge Klimaaktivisten ins Kanzleramt einzuladen, um über klimapolitische

...