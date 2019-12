Ernüchternde Bilanz

Das vor knapp drei Jahren mit vielen Erwartungen auf den Weg gebrachte Prostituiertenschutzgesetz sollte rechtliche Rahmenbedingungen für legale Prostitution schaffen und damit die Arbeitsbedingungen der Frauen im Sexgewerbe verbessern. Eine Anmeldepflicht und bauliche Vorgaben für Bordelle und Clubs sollten Prostituierte aus der Anonymität holen und ihnen Beratung und Sicherheit garantieren. Doch die Bilanz ist ernüchternd.

Nicht nur sind Ämter vielerorts sowohl fachlich als auch personell mit den vorgeschriebenen Beratungsgesprächen, mit den Gesundheitschecks und der Überprüfung der baulichen und räumlichen Vorschriften in den Rotlichtbezirken überfordert. Vor allem aber machen die Rückmeldungen aus den Beratungsstellen deutlich, dass das Gesetz zum Teil das Gegenteil bewirkt hat. Zum einen verlagern sich Prostitutionsangebote zunehmend ins Internet, Termine und Orte werden kurzfristig online und anonym mit den Kunden ausgemacht. Damit entzieht sich das Gewerbe den Kontrollbehörden.

Zum anderen verleiht das Gesetz den Profiteuren des Gewerbes, die sich vordergründig an die rechtlichen Vorgaben halten, einen legalen Deckmantel. Es wird so suggeriert, dass man die Frauen und jungen Mädchen auch härtestem menschenverachtenden Gebrauch aussetzen kann, solange sie nur angemeldet sind und es einen Notrufknopf an der Bettstätte gibt. Die Wahrheit ist: In der Landeshauptstadt Stuttgart, in der die Polizei von mindestens 500 Prostituierten ausgeht, hat sich nicht einmal eine Handvoll Frauen oder Männer als selbstständige Prostituierte registriert. Das neue Gesetz schützt nicht die Prostituierten, es schützt die Prostitution selbst. Will Deutschland seinen dadurch bestärkten Ruf als „Bordell Europas“ loswerden, führt kein Weg an einem Sexkaufverbot vorbei.

