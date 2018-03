Anzeige

Die Eiszeit zwischen Ankara und Berlin ist inzwischen zwar vorüber, das Verhältnis hat sich wieder verbessert. Aber schon nächstes Jahr steht die türkische Präsidentenwahl an, die Erdogan nach der Verfassungsänderung bei einem Sieg praktisch zum Alleinherrscher machen würde. Vielleicht heizt er dann wieder mit nationalistischen Tönen gegen deutsche Politiker die Stimmung im eigenen Land an, um bei den Wählern punkten zu können.

Während Deutschland und die Türkei von dem Abkommen unterschiedlich profitieren, gibt es auch Verlierer. In erster Linie die Flüchtlinge selbst, denen das Mittelmeer den Tod bringen kann, weil ihnen die legalen Wege versperrt sind. Oder sie bleiben zurück in den Kriegsgebieten – ohne Aussicht auf ein besseres Los.

Der Pakt mit Erdogan geht auch auf Kosten jener Staaten an den EU-Außengrenzen, die die Flüchtlinge zuerst aufnehmen müssen. Also Griechenland und Italien. Die Zustände in den Flüchtlingscamps sind unerträglich, das kümmert aber die meisten Partner in der EU wenig. Sie beteiligen sich nicht einmal an den Kosten.

Dabei hatte Merkel die Aufnahme der vielen Flüchtlinge gerade damit begründet, dass vor allem Griechenland sonst überfordert gewesen wäre. Natürlich kommen dort inzwischen viel weniger Migranten an. Aber an der ungleichen Lastenverteilung hat sich nichts geändert. Ein Skandal – der Merkel inzwischen eher kalt lässt.

