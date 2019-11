Erschreckend

Die öffentliche Bestürzung ist groß, wenn Frauen aus anderen Kulturkreisen zwangsverheiratet werden, zum Opfer von Genitalverstümmelungen oder gar von „Ehrenmorden“. Doch Gewalt gegen Frauen gehört auch in der deutschen Gesellschaft zu den alltäglichen Scheußlichkeiten. Laut Statistik wurden im vergangenen Jahr insgesamt 122 Frauen von ihren Partnern umgebracht. Im Schnitt also an jedem

...