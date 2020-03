Mit ihrem neuen Konjunkturpaket gibt die Bundesregierung eine pragmatische Antwort. Nicht nur angesichts der Corona-Epidemie handelt die Koalition schnell und zunächst wohl auch effektiv. Die zusätzlichen Investitionen und Steuererleichterungen für Firmen haben mit der gesundheitlichen Notlage nichts zu tun, können aber gleichwohl helfen, in der zweiten Jahreshälfte über sie hinwegzukommen. Und schon jetzt erscheint klar, dass Union und SPD noch mehr tun werden, wenn sich eine heftige Krise entwickelt.

Dafür sprechen zwei Gründe: erstens die Erinnerung an die Jahre 2008 und 2009. Angesichts der Finanzkrise ist es beiden Parteien damals, während der ersten großen Koalition der Ära Merkel, gelungen, das Schlimmste zu verhindern. Beispielsweise die Arbeitslosigkeit stieg nicht katastrophal an; zweitens sind jetzt die Staatsfinanzen einigermaßen in Ordnung. Vermutlich lag die deutsche Staatsverschuldung 2019 unter 60 Prozent im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung und ist damit im Einklang mit dem europäischen Maastricht-Vertrag.

Wenn nötig, kann die Regierung also Milliarden Euro zusätzlich ausgeben. Ökonomisch muss man sich deshalb keine allzu großen Sorgen machen. Die jetzt beschlossene Erleichterung der Kurzarbeit wird viele Arbeitsplätze schützen. Und sollte es tatsächlich ganz dicke kommen, lässt sich die Regierung weitere Maßnahmen einfallen – keine Abwrackprämie für Autos wie früher, aber Ähnliches. Das aktuelle Programm könnte erst der Anfang sein.

