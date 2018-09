Erst die Pflicht

Ein kostenloser Ganztagsplatz für den Nachwuchs ist vor allem für Familien mit mehreren Kindern ein schönes Geschenk, das die Haushaltskasse entlastet. Wenn ein Land auf Einnahmen in Millionenhöhe verzichtet, zeigt das eine hohe Wertschätzung gegenüber Eltern und ihrer Erziehungsleistung, die dankend angenommen wird. Aber mit den meisten Geschenken verhält es sich so, dass sie zwar Freude bringen, doch nicht wirklich nötig sind. Genau das ist auch bei der Beitragsfreiheit der Fall.

Bevor die Politik den Familien Geschenke macht, muss zuerst das Basisangebot stimmen: Bei der Kinderbetreuung heißt das, es müssen ausreichend Ganztagsplätze angeboten werden – und die Qualität in den Kitas muss stimmen. Das lässt sich zum Beispiel leicht am Betreuungsschlüssel ablesen, also wie viele Erzieher und Erzieherinnen für eine bestimmte Anzahl von Kindern zuständig sind.

Gerade hier liegt noch einiges im Argen: In vielen Kommunen und Einrichtungen sind die Betreuer gestresst und überfordert, weil sie sich um zu viele Kinder kümmern müssen.

Und was nützt den Eltern die Beitragsfreiheit, wenn sie ihren Nachwuchs nur bis 14 Uhr unterbringen, aber bis 17 Uhr arbeiten müssen? Viele Eltern – das belegen Umfragen – wären bereit, höhere Beiträge zu zahlen, wenn dadurch die Qualität der Betreuung verbessert würde. Bildung fängt nicht erst in der Schule an, sondern schon bei den ganz Kleinen – diese Erkenntnis ist längst in der Gesellschaft angekommen. Entsprechend gestiegen sind die Anforderungen an den Erzieherberuf und an die pädagogischen Ziele in der frühkindlichen Bildung.

Die Kitas so auszustatten, dass diese Ansprüche auch erfüllt werden, kostet viel, viel Geld. Erst wenn diese Milliarden-Investitionen angekommen sind, wenn Angebot und Nachfrage übereinstimmen und die Qualität der Betreuung überall gleich hoch ist, dann darf es an das Geschenkeverteilen gehen.

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.09.2018