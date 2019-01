Erstaunliche Unterschiede

Es ist höchste Zeit, die Ursachen für den Unterrichtsausfall genauer zu untersuchen. Die Erhebung zeigt vor Ort für die einzelnen Schularten große Unterschiede, obwohl die Lehrer landesweit nach einheitlichen Regeln zugeteilt werden. Offenkundig haben manche Schulämter oder einzelne Schulen bessere Konzepte zur Vermeidung von Unterrichtsausfällen. Wenn in den Gymnasien des einen Kreises 2,4 Prozent der Stunden ausfallen und im Nachbarkreis dreimal so viel, gibt es viel zu erklären. Schon dafür hat sich die flächendeckende Abfrage an allen Schulen gelohnt, um die sich die Kultusverwaltung lange gedrückt hat.

Vom Juni bis November letzten Jahres haben sich die Zahlen zwar verbessert. Ein Grund zur Entwarnung ist das aber nicht. Denn es wird noch immer jede elfte Stunde nicht vom vorgesehenen Lehrer gehalten. Diese Quote ist in jedem Fall zu hoch. Dass 60 Prozent dieser Stunden vertreten werden, ist löblich. Doch die Qualität ist da sehr unterschiedlich. Werden zwei Klassen zusammengelegt, ist regulärer Unterricht kaum möglich. Bei kurzfristigen Erkrankungen kann nicht immer ein qualifizierter Vertreter bereitstehen.

In trauter Eintracht rufen SPD und GEW nach mehr Lehrern. Durch die Einstellungsoffensive der letzten Jahre sind tatsächlich mehr Vertretungslehrer erforderlich, da junge Lehrer Eltern werden. Allerdings lohnt es sich auch, die Vertretungskonzepte zu untersuchen, um von den guten Beispielen zu lernen.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 15.01.2019