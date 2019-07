Zu lange Wartezeiten, zu viele Patienten, die beim niedergelassenen Arzt besser aufgehoben wären, zu hohe Belastungen für das Personal und im schlimmsten Fall gefährliche Notfälle, die übersehen werden: Die Situation in den Notaufnahmen deutscher Kliniken ist seit Jahren bekannt. Nun soll es endlich erste Hilfe für den kränkelnden Bereich geben. Und das, was Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) vorhat, sieht tatsächlich nach einem großen Wurf aus.

Denn sein Ressort hält sich nicht mit Klein-Klein auf. Im Gegenteil: Der Minister plant nichts Geringeres, als das System der Notfallversorgung von Grund auf neu zu strukturieren. Bislang entscheidet der Patient fast immer selbst, an wen er sich im Fall eines medizinischen Problems wendet: an einen niedergelassenen Arzt, den Bereitschaftsdienst, die Klinik, den Notruf, die Terminvergabestelle. Und da der Patient in der Regel ein Laie ist, ist er mit dieser Entscheidung auch manchmal überfordert. Oder liegt sogar falsch.

In Zukunft soll es daher ein Lotsensystem geben – und zwei Anlaufstellen (telefonisch und in Krankenhäusern). Die Person am anderen Ende der Leitung oder am Empfang im Krankenhaus prüft dann nach streng festgelegten Kriterien, wo der Patient am besten versorgt werden kann, und schickt ihn weiter.

Das Revolutionäre an dem Vorstoß: Hier reißt Spahn ein großes Loch in die sogenannte Sektorengrenze zwischen ambulanter und stationärer Medizin. Bei dieser Trennung der verschiedenen Gesundheitsbereiche (Sektoren) handelt es sich um gewachsene Strukturen, viele verschiedene Interessen mächtiger Akteure sind damit verknüpft. Dazu kommt: Das medizinische Großprojekt betrifft in hohem Maß die Kompetenz der Bundesländer, daher müsste dafür vermutlich sogar das Grundgesetz geändert werden.

Spahn aber kann so etwas nicht schrecken. Er kennt sich aus im Gesundheitswesen, war sechs Jahre lang gesundheitspolitischer Sprecher seiner Fraktion. In nur 16 Monaten als Gesundheitsminister hat er 16 Gesetze vorgelegt und manch heißes Eisen angefasst, an dem sich seine Vorgänger die Finger verbrannt haben. Etliche weitere Gesetze sind in Vorbereitung. Und wieder wird Spahn dabei einigen auf die Füße treten.

Im Fall der Notfallversorgung bleibt der Aufschrei über die drastische Neuausrichtung indes aus. Zu offensichtlich ist, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Und auch die Pilotprojekte, in denen eine Zusammenführung von Notaufnahme und Bereitschaftsdienst getestet wurde, zeigen, dass am Ende alle profitieren: die Kliniken, das Personal und – am wichtigsten – die Patienten.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 23.07.2019