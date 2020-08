Erste Nagelprobe

Für den eher zurückhaltenden Hanseaten Olaf Scholz werden Auftritte im Süden der Republik sicher kein Selbstläufer. Trotzdem muss sich der frisch gekürte Kanzlerkandidat bei den zeitgleich im März 2021 stattfindenden Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz massiv engagieren. Denn die Urnengänge im Südwesten der Republik sind für ihn die erste wichtige Standortbestimmung ein halbes Jahr vor der Bundestagswahl. Dann findet kurz darauf der Bundesparteitag statt, der ihn formell noch zum Kanzlerkandidaten küren und das Bundestagswahlprogramm verabschieden soll. Da könnte ein gutes Wahlergebnis dem Kandidaten Rückenwind bringen.

Ein Vergleich der beiden Länder zeigt die großen Probleme der Südwest-SPD. In Rheinland-Pfalz stellen die Genossen mit Malu Dreyer die Ministerpräsidentin und kamen zuletzt in einer Umfrage Ende April auf 27 Prozent. Hier profitiert die SPD von dem Effekt, dass auf Landesebene die Regierungschefs großen Zuspruch haben und ihre jeweiligen Parteien ziehen. In Baden-Württemberg sahnen die Grünen Winfried Kretschmanns Popularität ab, die SPD dümpelt im Bereich von elf Prozent.

Zu diesem anhaltenden Niedergang hat die Partei selbst viel beigetragen. Nach dem Wahldesaster von 2016 gab es Flügelkämpfe. In den internen Wirren wurde die Parteilinke Leni Breymaier als Landeschefin in nur zwei Jahren zerschlissen. Nun stört die Parteilinke Hilde Mattheis mit ihren Zweifeln an Scholz das Bild der Geschlossenheit am ersten Tag nach der Kür.

Der Wahlkampf könnte auf einen Zweikampf zwischen Amtsinhaber Kretschmann und CDU-Herausforderin Susanne Eisenmann hinauslaufen. Da muss sich die SPD richtig was überlegen, um sich Gehör zu verschaffen. SPD-Spitzenkandidat Andreas Stoch setzt auf die Beliebtheit von Scholz und auf seinen Vertrauensbonus, den er sich als Krisenmanager verdient hat. Es ist eine Schicksalsgemeinschaft von zwei Pragmatikern mit ungewissem Ausgang.

