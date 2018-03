Erster Dominostein

Anzeige

Die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit ist Aufgabe des Staates und muss es bleiben. Auch wenn dies teuer für Kämmerer und Finanzminister ist und belastend für die im Einsatz befindlichen Beamten. Die Debatten, die viel dringender geführt werden müssen, sind zudem andere. Zum einen darüber, wie die Polizei in die Lage versetzt werden kann, ihre immer umfangreicheren Aufgaben tatsächlich zu erfüllen. Bessere Ausstattung und viel mehr Personal haben alle Parteien in ihren Wahlprogrammen versprochen. Nur fallen neue Beamte nicht einfach vom Himmel, der Mangel wird nicht binnen weniger Jahre behoben werden können. Schlüssige Konzepte, wie es anders gehen soll, fehlen. Noch wichtiger ist aber eine Diskussion darüber, warum rund um die Fußballstadien Gewalt an der Tagesordnung ist, so dass man sich schon überlegen muss, ob man mit Kindern noch zum Spiel gehen kann. Manche Fans müssen sich fragen, welche Verantwortung sie dafür tragen.

Hier allerdings kommen die Vereine ins Spiel, auch mit Geld. Sie müssen ihre Präventionskonzepte verbessern. Das könnte dann wieder zu mehr Sicherheit führen – und zu geringeren Kosten für den Steuerzahler.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 22.02.2018

Zum Thema Wer zahlt für die Sicherheit?