Es braucht Kontraste

Niemand weiß, wie bei der Bundestagswahl 2021 die Lage sein wird. Wie viele Arbeitslose und Pleiten es geben wird, oder ob das Land vielleicht doch richtig durchstartet nach dem großen Krisenschock. Es ist also kein Wunder, dass sich die anderen Parteien durch die Nominierung von Olaf Scholz zum SPD-Kanzlerkandidaten nicht unter Druck setzen lassen wollen. Hinzu kommt: Früh benannt, womöglich schnell verbrannt. Der Ball soll im Feld der SPD bleiben.

Was die eigenen Personalfragen angeht, so gilt bei Union und Grünen Zurückhaltung. Hinter den Kulissen denken die Strategen natürlich darüber nach, wer am besten geeignet sein könnte, es mit Scholz aufzunehmen. Der Genosse hat einen Vorteil – er ist die Fortsetzung des Merkel-Kurses der unaufgeregten Art. Scholz könnte Wähler binden, die am liebsten Merkel als Kanzlerin behalten würden. Das gibt dem Wahlkampf im nächsten Jahr eine besondere Würze. Genauso wie das Unterfangen der SPD, Kandidat und Linksausrichtung zu vereinen.

Nach jetzigem Stand braucht es so etwas wie ein Kontrastangebot. Bei der Union wäre dies CSU-Chef Markus Söder. Er brächte sogar zwei Pluspunkte mit – er ist merkeltreu bei der Bekämpfung der Pandemie, aber streitbar und konservativ genug, um für eine klare Abgrenzung zu Scholz zu stehen. Das könnte mobilisierend wirken.

Auch die Grünen werden um die K-Frage nicht herumkommen. Robert Habeck mag zwar der Sunnyboy der Politik sein, doch zuletzt hat er viele inhaltliche Schwächen bewiesen. Seine Co-Vorsitzende Annalena Baerbock agiert auf dem politischen Parkett sicherer. Sie wäre auch eine Kampfansage der Grünen gegen die Männerdominanz bei den anderen. Scholz, Söder, Baerbock, das wäre was. Aber noch gehen ja einige Monate ins Land bis zu einer Entscheidung.

