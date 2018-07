Es braucht Zeit

Anzeige

Die ersten beiden Fragen können mit Ja beantwortet werden. Nahles hat nicht nur das Wahldebakel vom September 2017 schonungslos analysiert, sie hat auch Konsequenzen daraus gezogen. Organisatorisch mit den begonnenen Reformen in der Parteiarbeit und im Willy-Brandt-Haus.

Und politisch mit einer Politik, die relativ klug darauf reagiert, dass das Mitregieren in einer großen Koalition für den kleineren Partner immer ein Dilemma darstellt. Was gelingt, geht mit der Kanzlerin und ihrer Partei heim, blockiert man aber, so gilt man als Streithansel. Zudem verliert man mit jedem Koalitionskompromiss ein Stück der eigenen Identität und holt sich auch noch Ärger ins Haus.

Nahles hat im Bundestag souveräne Auftritte hingelegt – und in der Rolle als Kanzlerin-Herausforderin Olaf Scholz bisher weit in den Schatten gestellt. Ihre Reifung zur Führungsfigur ist bemerkenswert. Es war richtig, nicht allzu scharf auf Seehofers „Master“-Plan draufzuhauen, etwa mit Rücktrittsforderungen oder Ultimaten, sondern CDU und CSU sich mit diesem Streit allein blamieren zu lassen.

Es war ebenso richtig, in der Flüchtlingsdebatte keine abrupten Kurswechsel zu verordnen, aber die Probleme auch nicht einfach zu ignorieren. Nahles’ Wort vom „Realismus ohne Ressentiments“ ist das Beste, was in der SPD seit langem dazu gesagt wurde. Persönlich wählbar ist Nahles für viele Menschen deshalb aber noch immer nicht.

So schnell lässt sich das alte Image der Krawall-Politikerin („Bätschi“) eben nicht abstreifen. Um Kanzlerkandidatin mit Aussicht auf Erfolg zu werden, braucht die SPD-Vorsitzende viel mehr als 100 Tage. Die Frage wird im Herbst sein, ob die nervöse Partei ihr diese Zeit gibt. Sie selbst hätte den langen Atem wohl. Und wenn auf der anderen Seite Angela Merkel geht und um deren Nachfolge Streit ausbrechen sollte, hätte sie wohl sogar Chancen.

