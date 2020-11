Es fehlt die klare Linie

Wer sich momentan die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Sport genauer ansieht, kommt zwischenzeitlich immer mal wieder ordentlich ins Grübeln. Auf der einen Seite werden wie nun in Lübeck komplette Mannschaften in Quarantäne geschickt und Spiele abgesagt, auch wenn von Infektionen betroffene Profis aktuell eher Randfiguren sind. Auf der anderen Seite wird wie in der Vorwoche in Zwickau oder am Sonntag bei Zweitligist Heidenheim gespielt, obwohl die Betroffenen unmittelbar für den Kader vorgesehen waren oder wie in Zwickau geschehen sogar erst wenige Stunden vor dem Anpfiff aus dem Betrieb genommen werden. Das liegt vor allem daran, dass in diesen Fällen die örtlichen Gesundheitsbehörden das letzte Wort haben und sich je nach Standort an mehr oder weniger selbstverordnetem Handlungsspielraum orientieren. Das Ergebnis ist aber wie auch auf der großen Ebene unbefriedigend, weil keine klare Linie zu erkennen ist und deshalb Ärger provoziert wird, der vermeidbar wäre.

Fatal wird die Angelegenheit sogar, wenn auch nur der leiseste Verdacht entstehen kann, dass die aktuellen Bestimmungen dazu ausgenutzt werden, um eine Absage oder eben die Durchführung eines Spiels durchzudrücken, weil es den Clubs gerade in den Kram passt. Stehen solche Vermutungen im Raum, vergiftet das vor allem die Atmosphäre unter den Clubs, die in der Krise mehr denn je auf Solidarität untereinander angewiesen sind. Deshalb sollte auch der DFB als Veranstalter ein einheitliches Vorgehen auf der Tagesordnung haben und eventuell auf Schnelltests zurückgreifen, wenn diese an anderer Stelle nicht dringender gebraucht werden.

