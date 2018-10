Es fehlt ein Plan B

Etwas besser, aber nicht gut genug. So lässt sich das Angebot von Volkswagen zum Umtausch von alten Dieselmodellen in Fahrzeuge mit moderner Abgasreinigung zusammenfassen. Für einen Teil der Kunden hat VW nun ein ganz gutes Angebot zum Umstieg auf ein sauberes Fahrzeug aufgelegt. Doch am Kernproblem mogeln sich die Wolfsburger vorbei. Besitzer älterer Diesel-Modelle, die sich keinen teuren Neu- oder Jahreswagen leisten können, gehen leer aus. An ihnen bleibt der gesamte durch den Skandal um zu hohe Schadstoffwerte ausgelöste finanzielle Schaden wohl am Ende hängen.

Es rächt sich nun, dass die Bundesregierung großmundig eine Lösung der Schadstoffproblematik angekündigt hat, die noch viele Unbekannte enthält. Bei der Nachrüstung lässt die Industrie die Regierung auflaufen. Auch hat Verkehrsminister Andreas Scheuer bisher keinen Plan B enthüllt, wie weniger gut gestellten Dieselfahrern geholfen werden soll. Es ist schlimm genug, dass diese anhaltende Unsicherheit bei den Kunden entstanden ist, dass die Luft in vielen Städten schlechter ist als erlaubt und der Staat gegen die Tricksereien der Hersteller keine wirksame rechtliche Handhabe hat. Noch schlimmer wäre es, wenn am Ende nur noch die Autofahrer mit kleinem Budget die ganze Suppe allein auslöffeln müssten.

