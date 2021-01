Es fehlt eine klare Strategie

Die Berliner Beschlüsse können niemanden groß überraschen. Eine Lockerung des Lockdown wäre angesichts des Infektionsgeschehens unverantwortlich. Zwar sind die Corona-Zahlen zuletzt vielerorts zurückgegangen, so überall in der Region. Aber erstens ist die Lage in den Krankenhäusern immer noch dramatisch. Zweitens hat es über die Feiertage vielleicht doch viele Neuinfizierte gegeben, die erst

...