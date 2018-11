Es geht auch ohne Verbot

Natürlich: Grenzwerte sind in erster Linie dazu da, dass sie eingehalten werden. Und fest steht, dass Diesel-Pkw bis Euro 5, obwohl sie nur etwa ein Drittel am gesamten Pkw-Bestand in Mannheim ausmachen, mehr als dreimal soviel Stickoxide verursachen, wie alle in der Stadt zugelassenen Benziner zusammengenommen. Hinzu kommt, dass gerade in der besonders stark belasteten Innenstadt der Anteil der privaten Diesel-Pkw mit rund 43 Prozent so hoch ist wie nirgendwo sonst im Stadtgebiet. Die hohe Belastung mit Stickoxiden in der City ist also zu einem nicht unbeträchtlichen Teil ein hausgemachtes Problem.

Laut Luftreinhalteplan ist es aber durchaus möglich, den Grenzwert in nicht allzu ferner Zukunft einzuhalten – wenn der Verkehr in der Innenstadt weiter stetig abnimmt. Die Stadt hat dafür die Weichen gestellt. Mehr Radverkehr, der Ausbau und die Modernisierung des öffentlichen Nahverkehrs, mehr Platz und Sicherheit für Fußgänger – all dies wird seit Jahren umgesetzt. Mitunter mühsam, weil einzelne Vorhaben umstritten sind, wie zum Beispiel die Radwege in der Bismarckstraße oder an der Augustaanlage und am Ring. Am Ende tragen aber genau solche Projekte dazu bei, dass es nicht zu Fahrverboten kommen muss.

