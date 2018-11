Es geht ums Geld

Vietnams Metropole Hanoi platzt schier vor Verkehrsproblemen, endlose Staus beherrschen das Straßenbild. Aus den vielen Autos jedoch abzuleiten, dass der asiatische Staat auf eine größere Motorsport-Tradition blicken kann, führt jedoch weit an der Realität vorbei. Auch war das natürlich nicht der Grund, ein Formel-1-Rennen in die Hauptstadt zu vergeben – es ging, wie sollte es anders sein, um das schnöde Geld, um finanzielle Garantien und eine ordentliche Antrittsgebühr für die Königsklasse. Das ist, egal wie man zum geldstrotzenden PS-Zirkus steht, legitim. Schließlich wollen F1-Boss Chase Carey und Liberty Media mit der Serie nicht nur begeistern, sondern auch Gewinne generieren.

Dass Motorsport-Puristen angesichts dieser Entscheidung empört auf den Ausverkauf von Traditionen hinweisen, ist verständlich. Allerdings müssen sie sich auch vergegenwärtigen, dass mit den vielen Millionen aus Vietnam beispielsweise ein Rennen auf dem Hockenheimring gegenfinanziert wird: So kann Liberty Media dort mit einer deutlich geringeren Antrittsgebühr arbeiten, als etwa bei den Grand Prix in Hanoi, in Singapur, Shanghai oder Abu Dhabi.

