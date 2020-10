Es ist nie zu spät

Wir haben uns umgehört und gefragt, was MeToo bei Firmen der Region bewegt hat. Der Tenor: „Wir engagieren uns in der Bekämpfung von sexueller Belästigung. Wir machen uns für Frauen in der Führung stark.“ Die Umfrage zeigte aber auch: Diese wichtigen und guten Maßnahmen gab es meist schon vor dieser Bewegung, in der Frauen auf ihre Erfahrung mit sexueller Belästigung hinweisen. Direkt reagiert haben die wenigsten.

Heißt das, die Firmen unserer Region sind fortgeschrittener als andere? Auf alle hochgerechnet, ist das eher unwahrscheinlich. Das zeigt ein Blick auf die Anzahl der Frauen in Führungspositionen in der Region. Lediglich acht von 44 Top-Stellen sind von Frauen besetzt. Wahnsinn!

Und: Nur, weil es diese Maßnahmen gibt, heißt das nicht, dass es Strukturen gibt, die belästigte Frauen oder Männer ermutigen, sich zu melden. Viele Fälle werden gar nicht registriert – weil selbst Opfer diese Taten als „nicht schlimm genug“ betrachten. Ein Klaps auf den Hintern? „Ach, der ist halt so ...“ Ein sexistischer Spruch? „Er oder sie kommt aus einer anderen Generation, da sagt man so was eben ...“ Eine schleimige Nachricht mitten in der Nacht? „Er meint es sicher als Kompliment ...“ Fakt ist: Diese Taten müssen aufhören. Sie verunsichern, erniedrigen, verstärken Machtgefälle.

Deshalb müssen Firmen mehr tun. Sie müssen die Mitarbeitenden schulen. Ihnen immer wieder deutlich machen, was sexuelle Belästigung ist. Wo sie anfängt, wie man dagegen vorgeht und warum es wichtig ist, sich zu Wort zu melden. Es müssen Stellen geschaffen werden, die sich nur diesem Thema widmen – damit die Hürden sinken.

MeToo ist eine Bewegung, die einen gesellschaftlichen Wandel anstrebt. Firmen gehören maßgeblich zu unserer Gesellschaft. Sie prägen Menschen – auch bis ins Privatleben hinein. Sie sind Vorbilder, sie sind häufig Teil der Identität der Beschäftigten. Dieser Rolle müssen sie sich bewusst werden – und MeToo ganz konkret thematisieren. Dafür ist es übrigens nie zu spät.

