Es ist noch immer ernst

Erinnern Sie sich noch an den Mittwoch im März, als Angela Merkel zu uns sprach? Zu Ihnen, zu mir, zu Ihren Nachbarn, zu Deutschland – und irgendwie zu der ganzen Welt. Aber was für eine Frage – natürlich erinnern Sie sich daran. Wie könnte man das auch vergessen. Zu einprägsam die Worte: „Es ist ernst, nehmen Sie es auch ernst.“ Oder?

Nicht mal drei Monate ist es her, und es hat sich viel verändert. Selbst wer im Corona-Modus das Zeitgefühl verloren hat, merkt: Mit „öffnen“ und „lockern“ hat Phase zwei der Pandemie begonnen. Die Stadt Mannheim setzt in dieser Phase eine Kampagne auf, die alle anspricht und bei der alle teilnehmen können. Die sogar alle selbst gestalten können. Damit erkennt sie die Wichtigkeit der Phase zwei an. Und sie zeigt zudem erneut Verständnis, dass die Krise jeden ausnahmslos auf irgendeine Weise betrifft.

Besonders aber betreibt die Stadt hier ein Krisenmanagement in neuer Form. Sie muss es. Denn sie hat erkannt, wie wichtig Beteiligung und „gehört werden“ in dieser speziellen Krise sind. Ein Virus, das man nicht sehen kann, so sichtbar zu machen, ist gelungen. Besonders überzeugt bei der Kampagne aber, dass sie den positiven Geist der Mannheimer erfühlt hat. Die Kampagne will uns die Worte von Angela Merkel auf andere Weise sagen. Übersetzt man sie in Merkel-Deutsch, würde der Satz lauten: „Es ist noch ernst, nehmen Sie es auch weiter ernst – und schlendern Sie mit Eis in der Hand und 1,50 Metern Abstand mit Freunden auf den Planken dem Wasserturm entgegen.“

© Mannheimer Morgen, Freitag, 29.05.2020