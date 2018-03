Es kann nur besser werden

Anzeige

2013 trug Schneegaß für die CDU Verantwortung für den Murks bei der Bürgermeisterwahl; damals stellte die Partei gegen Hansjörg Höfer einen Kandidaten, der zuvor in der AfD war, merkte dies aber erst nach seiner Nominierung und musste ihn dann kurzerhand fallen lassen. Die Folgen waren entsprechend: Bei der Kommunalwahl 2014 verlor die CDU den Rang der stärksten Ratsfraktion an die Grünen.

Serie von Niederlagen

Und ähnlich ging es weiter. Bei der Bundestagswahl im September lagen die Verluste der CDU in Schriesheim mit neun Prozentpunkten über dem Durchschnitt des Wahlkreises. Das wundert nicht, wenn man sich den Wahlkampf vor Ort betrachtete; für den Auftritt von Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier etwa, immerhin Vize-Bundesvorsitzender, hing hier kaum ein Plakat.

Die Amtszeit des mit 27 Jahren zum Parteivorsitz gelangten Schneegaß zeigt: Nur mit der Übertragung von Funktionen an junge Leute – was bei Merkel-Kritikern in der CDU heute ja als „in“ gilt – ist es nicht getan. Jugend alleine ist keine Erfolgsgarantie.

Das scheint die Schriesheimer CDU nun begriffen zu haben: Die neue Vorsitzende ist zwölf Jahre älter als ihr Vorgänger. Und sie ist eine Frau, ja man darf sagen: eine Power-Frau. In den zurückliegenden Jahren hat sie innerhalb des Ortsverbandes wie wenige ande-re Fleiß gezeigt; zudem konnte sie durch ihr Engagement im vorpolitischen Raum als Elternbeiratsvorsitzende im Kurpfalz-Schulzentrum Profil gewinnen.

Eine solche Kraft an der Spitze benötigt die CDU Schriesheim aber auch. Sonst kommt es bei der Kommunalwahl nächstes Jahr zu einem weiteren Desaster – von der Bürgermeisterwahl in drei Jahren ganz zu schweigen.

