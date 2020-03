Es kommt auf die Details an

Tue Gutes und und rede darüber, wird nicht reichen. Das Bäderkonzept der Stadt ist zwar – auch wenn zwischen den geplanten Kombibädern im Herzogenried und in der Gartenstadt nur 3,5 Kilometer Luftlinie liegen – recht sinnvoll. Denn marode, defizitäre Hallenbäder durch Neubauten neben den größten Freibädern zu ersetzen, ist der einzig finanzierbare Weg. Aber nun kommt es auf die Details an. Vor allem die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr, Landschaftsschutz, Parkplätze, Lärmbelastung und, und, und.

Dass die Stadt jetzt Bürger zu zwei Workshops in die Gartenstadt einlädt, ist sehr gut. Aber nur, wenn sie Vorschläge und Bedenken ernsthaft prüft. Und nicht unter Verweis auf das „große Ganze“ alles abbügelt.

Bei der Erweiterung des Carl-Benz-Bads steht, anders als beim Herzogenriedbad, bisher nur die Grobplanung. Mit dem Beteiligungsprozess ließe sich da manches in die richtige Bahn bringen. Wünsche von Bürgern – insbesondere von Anwohnern – aufzugreifen, könnte auch der Akzeptanz des Projekts überaus förderlich sein. Da ist, trotz breiter Mehrheit im Gemeinderat, noch viel Luft nach oben.

© Mannheimer Morgen, Montag, 09.03.2020