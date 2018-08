Es nervt nur noch

Es war ein peinlicher Fauxpas, der da der SPD bei der Vorstellung ihres Wahlprogramms zur Bundestagswahl 2017 unterlief. Statt des eigentlichen Wahlslogans „Zeit für mehr Gerechtigkeit“ stand dort „Mehr Zeit für Gerechtigkeit“. Keine Frage: Mehr Zeit hätte sich die SPD nicht nur dafür, sondern auch bei anderen Dingen nehmen sollen. Denn dann wären dieser und weitere Fehler wohl nicht passiert.

Um Gerechtigkeit geht es auch der Deutschen Fußball Liga (DFL), die genau diese mithilfe des Videobeweises anstrebt. Die DFL wäre allerdings ebenfalls besser beraten gewesen, dieses Projekt ein bisschen intensiver vorzubereiten. Denn der Videobeweis – seien wir mal ehrlich – war in der vergangenen Saison ein großer Murks. Zur neuen Runde sollte alles klappen, doch es hat nur einen Spieltag gedauert – und schon hat die Bundesliga erneut ein Lehrbeispiel dafür geliefert, wie man eine gute Idee schlecht umsetzt.

Dabei geht es längst nicht mehr darum, ob die technische Hilfe tatsächlich Fehler korrigiert hat. Viel schlimmer ist die Häufigkeit, mit der der Videobeweis am ersten Spieltag eingesetzt wurde. Selbst bei klaren Entscheidungen rannten die Schiedsrichter noch einmal zum Bildschirm. Das ist überflüssig – und es nervt. Kurzum: Die Zuschauer sind verärgert, die Spieler verwirrt und die Unparteiischen verunsichert. Sie wirken unsouverän, fremdbestimmt. Eben aus der Ferne gesteuert.

Die Folgen haben wir an diesem Wochenende gesehen. Und daran wird sich nach den Erfahrungen der Vergangenheit auch so schnell nichts ändern – was einem die Freude am Fußball nimmt und vor allem schade ist.

Denn dass der Videobeweis eine gute und hilfreiche Sache sein kann, hat die WM gezeigt. Dort wurde er wohl dosiert eingesetzt und es gab nur wenig im Umgang mit dieser Technik zu bemängeln. Dummerweise unterlief einer der wenigen Fehler dem Bundesliga-Schiedsrichter Felix Brych. Das kann ein Zufall sein, muss es aber nicht. Denn immer augenscheinlicher wird, dass der deutsche Fußball ein Problem mit dem Videobeweis hat. Er ist seit der Einführung ein einziges Desaster – womit wir wieder bei der SPD wären.

© Mannheimer Morgen, Montag, 27.08.2018