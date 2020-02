Es sieht nicht wirklich gut aus

Die Katholiken dürfen wählen. Zum ersten Mal sogar online. Damit bestimmen sie, wer in den kommenden fünf Jahren das Leben der Seelsorgeeinheit gestaltet, gemeinsam mit dem Pfarrer und dem Gemeindeteam, wie es in den Statuten heißt. Genau hier fängt das Problem an. Denn frei entscheiden kann dieses Laiengremium in der katholischen Kirche nicht – im Gegensatz zum Gemeinderat der politischen Gemeinde. Die Verwaltung des örtlichen Kirchenvermögens kann der Pfarrgemeinderat sogar nur indirekt beeinflussen, indem er wiederum einen dafür zuständigen Stiftungsrat wählt.

Hinzu kommt die geringe Zahl der Kandidaten. Meist sind es gerade einmal so viele, dass alle zur Verfügung stehenden Sitze besetzt werden können. Im Grunde steht also bereits mit Aufstellung der Bewerberliste fest, wer am Ende gewählt wird. Das mag ein Grund dafür sein, dass die Beteiligung an dieser Wahl regelmäßig bei unter 20 Prozent liegt. Immerhin sind das noch mehr Katholiken als die Zahl derer, die jeden Sonntag in die Kirche gehen.

Diejenigen, die im März gewählt werden, sind um ihre Aufgabe nicht zu beneiden. Der Missbrauchsskandal belastet das Ansehen der katholischen Kirche schwer, die Basis kann sich mit ihren Reformbestrebungen – wenn überhaupt – nur langsam durchsetzen. Und die Frauen haben auch im Zeitalter von „Maria 2.0“ noch immer mit der Aussage des Apostels Paulus im Brief an die Korinther vor fast 2000 Jahren zu kämpfen, wonach sie in der Kirche zu schweigen haben.

Immerhin in der Frage der Wahl zum Pfarrgemeinderat gilt diese Vorgabe des Apostels nicht mehr. Gleichwohl gibt es Gemeinden, in denen kaum oder gar keine Frauen zur Wahl stehen. Und was bleibt den Wählern? Sie können allenfalls Akzente setzen, indem sie denjenigen ihre Stimme geben, von denen sie sich gut vertreten fühlen. Man muss allerdings kein Prophet sein, um vorherzusagen, dass auch in den kommenden fünf Jahren keine Frau zur Diakonin oder gar zur Priesterin geweiht wird. „Wie sieht’s aus?“, fragt die katholische Kirche im Erzbistum Freiburg als Slogan zur Wahl des Pfarrgemeinderates. „Nicht wirklich gut“ scheint da als Antwort noch zu wohlwollend formuliert zu sein.

