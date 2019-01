Horst Seehofer hat recht. Es tut sich was. Die neuesten Asylzahlen und auch die des Migrationsberichtes zeigen, dass die Behörden, allen voran das Bamf, bei der Steuerung und Ordnung der Flüchtlingsbewegung mittlerweile viel besser aufgestellt sind. Auch mit Blick auf die Dauer von Verfahren. Somit greifen viele der Maßnahmen endlich, die die Politik nach der Flüchtlingskrise 2015 auf den Weg gebracht hat. Erzwungenermaßen übrigens, weil man seinerzeit völlig unvorbereitet auf den Ansturm gewesen ist.

Die Achillesferse in der Zuwanderungsfrage bleiben die Rückführungen von jenen, die keinen Asylanspruch haben oder kriminell geworden sind. Erste Gespräche innerhalb der Koalition über Möglichkeiten der Beschleunigung sind geführt worden, Innenminister Seehofer will alsbald Ergebnisse vorlegen. Das ist auch dringend notwendig: Denn die Akzeptanz von Menschen, die das Asylrecht für sich aus guten Gründen in Anspruch nehmen, steht und fällt damit, dass jene das Land verlassen, die diesen Anspruch nicht oder ihn verwirkt haben.

Darüber hinaus wird das von manchem an die Wand gemalte Horrorszenario einer vermeintlich muslimischen „Massen“-Einwanderung durch die aktuellen Daten widerlegt. Die meisten Zuwanderer kommen aus europäischen Staaten, wobei an der Spitze Rumänien und Polen zu nennen sind. Unerwähnt bleiben darf allerdings nicht, dass laut polizeilicher Kriminalstatistik Zuwanderer aus diesen beiden Ländern besonders häufig als Tatverdächtige geführt werden. Die rein europäische Einwanderung hat also ebenfalls ihre Schattenseiten. Das darf man nicht ignorieren.

Nun ist Horst Seehofer nicht frei von Selbstlob. Geduld und Beharrlichkeit zahle sich in der Politik aus, meinte der Bundesinnenminister gestern. Das ist aber nur ein Teil der Wahrheit. Der andere ist: Seehofers Vorgänger Thomas de Maizière und der damalige Justizminister Heiko Maas haben nach 2015 die wichtigsten Maßnahmen auf den Weg gebracht. Zudem haben das EU-Abkommen mit der Türkei und die Schließung der Balkanroute maßgeblich zur positiven Entwicklung beigetragen.

Seehofer saß seinerzeit als CSU-Störenfried in München und hat die damalige große Koalition mit seinen angezettelten Streitereien über Obergrenzen nur behindert. Aus heutiger Sicht erscheint die damalige Debatte nur noch absurder.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 24.01.2019