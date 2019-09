Es wird auch Zeit

Die Stadt Mannheim versucht, mit einem Baugebot für das Gelände des Alten Relaishauses auf der Rheinau dessen unhaltbaren Zustand zu beenden. Das ist eine gute Nachricht. Ein Grund zum Jubeln ist es nicht. Fast vier Jahre nach dem Brand des Gebäudes wird es vielmehr Zeit, dass die Verwaltung deutlich sichtbare Initiativen ergreift.

Die Ruine in der Ortsmitte ist jedenfalls sehr sichtbar; sie stellt längst eine Belastung für das Image der Rheinau dar. Sie mag als Kulisse für einen Abenteuerfilm taugen, nicht jedoch für das Zentrum der lebendigen Haupteinkaufsstraße eines Stadtteils. Alle lobenswerten Anstrengungen der Stadt, mit millionenschweren Projekten wie dem Bau des Kompaktbahnhofes, der Umgestaltung des Marktplatzes und der Neukonzeption des Karlsplatzes die Attraktivität dieses Stadtteils zu erhöhen, werden dadurch ad absurdum geführt.

Zudem ist es ein Schlag in das Gesicht jedes Bürgers, wenn das Wirken eines rechtskräftig verurteilten Brandstifters über Jahre hinaus das Erscheinungsbild eines ganzen Stadtteils negativ prägen darf. Dies untergräbt das Vertrauen in Politik oder deutlicher: in staatliches Handeln.

Kriminelles Tun vergolden?

Sicher: Die Stadt hat angesichts des hohen Schutzes, den Eigentum hierzulande genießt, nicht allzu viele Möglichkeiten und einige davon genutzt, manches versucht. Doch nicht genug, wenn richtig ist, dass sie ganze 40 000 Euro für ein Grundstück geboten hat, das mit seiner Lage als Filetstück unter den Immobilien in Rheinau bezeichnet werden kann. Hier hätte sie mehr als eine Schippe drauflegen müssen – um der Sache willen, auch wenn sie damit das Werk eines Kriminellen de facto auch noch vergoldet. Doch nachdem der Ankauf gescheitert ist und die Zwangsvollstreckung in weiter Ferne liegt, versucht die Stadt nun, das Instrument des Baugebots zu nutzen. Wenn alles klappt wie gedacht, wird dies den Eigentümer zwingen, das Gebäude wieder aufzubauen – nach den Vorgaben des Denkmalschutzes. Ein Millionen-Unterfangen, das dem Eigentümer, so die Idee dahinter, zu viel wäre, so dass er doch noch an die Stadt verkauft.

Das ist ein interessanter Ansatz. Doch man fragt sich: Warum erst jetzt, nach fast vier Jahren? Viele Rheinauer unken: Ob es auch so lange gedauert hätte, stünde das Relaishaus in der Hauptstraße in Feudenheim?