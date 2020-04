Es wird nicht reichen

Die fraktionsübergreifende Initiative der vier Stadträte Chris Rihm, Thorsten Riehle, Holger Schmid und Markus Sprengler Mitte März war wirklich ungewöhnlich – aber sie war sehr hilfreich. Sicher hat die Verwaltung auch zuvor erkannt, dass die zur Coronavirus-Bekämpfung richtige, aber in ihren finanziellen und gesellschaftlichen Auswirkungen brutale Vollbremsung abgefedert werden muss. Aber der gemeinsame, inhaltlich gut ausgearbeitete Aufschlag der vier Stadträte hat den Leidensdruck verdeutlicht und die Verwaltung ebenso sicher zusätzlich beflügelt, schnell ein umfassendes Paket zu schnüren.

Dieses Paket erfüllt viele Wünsche und Forderungen, deckt einige eklatante Lücken in Bundes- und Landesprogrammen ab. Beim Verzicht auf Kindergartenbeiträge, der Senkung der Gewerbesteuervorauszahlungen oder der Stundung von Gebühren hat die Verwaltung auch viel schneller reagiert, als ihr dies viele zugetraut haben.

In den Anträgen von Grünen, CDU und ML finden sich viele weitere wichtige Hinweise. Dennoch wird das unter dem Strich alles nicht reichen. Den zusätzlichen Ausgaben stehen zudem immense Einnahmeausfälle entgegen. „Die Stadt darf nach dieser Krise kein grundsätzlich anderes Gesicht als vor der Krise zeigen“, heißt es zwar übereinstimmend in vielen Anträgen. Es wird aber schon einer gewaltigen Anstrengung bedürfen, das liebgewonnene Bild unserer Stadt mit all ihrer Vielfalt von Wirtschaft und Kultur einigermaßen zu erhalten. Man muss aber auch früh ehrlich sagen, dass wir uns nicht mehr alles werden leisten können – zumindest vorübergehend.

