Es wird und muss wehtun

Für den Klimaschutz sind eigentlich immer alle. Zumindest solange dieses Bekenntnis nichts kostet und nicht wehtut. Doch das wird sich zunehmend ändern. Die mittelfristig absehbar steigenden Müllgebühren sind nur einer der Vorboten des deutschen Klimaschutzpakets – das, Sie erinnern sich, viele übrigens als zu lasch empfunden haben. Weitere Preissteigerungen etwa beim Benzin, Öl und Gas werden folgen. Und das ist, um es mit Klaus Wowereit zu sagen, gut so. Umweltschutz, nein, falsch: Umweltverschmutzung muss wehtun. Sonst hat der Klimaschutz keine reelle Chance.

Nun mag es gute Gründe geben, beim Abfall dafür zu plädieren, die höheren Kosten am Anfang des Stoffkreislaufs sichtbar zu machen; dort, wo die Menschen vor der Wahl stehen, ob sie den ganzen Müll kaufen und damit produzieren wollen; anstatt am Ende anzusetzen, wo alles schon in der Tonne gelandet ist und sich der Preiseffekt zusammen mit dem CO2 in Luft auflöst. Gleichzeitig erscheint es aber auch ungleich schwerer, dort eine transparente und akzeptable Abgabe zu erheben.

Außerdem muss man bei der ganzen Diskussion darum im Hinterkopf behalten, dass Müll längst eine Ressource geworden ist, auf der Geschäftsmodelle basieren. Andernfalls würden nicht Unternehmen wie etwa die MVV Energie Müllheizkraftwerke im Ausland bauen, täglich zig Lastwagen voller Abfall über die Autobahnen rollen und bei Veränderungen im Entsorgungsmarkt das Kartellamt mitreden.

Konsum macht nicht glücklich

Viel entscheidender als der Ansatzpunkt der Steuer sind ohnehin andere Fragen: Warum produzieren wir nach wie vor so viel Müll? Und warum trennen wir ihn immer noch nicht vernünftig, wie kürzlich erst eine Untersuchung des Umweltbundesamts ergeben hat? Warum gibt es – trotz jahrzehntelanger Diskussionen über Umweltschutz – weiter Wasser in Einwegflaschen, in Folie eingeschweißte Gurken und T-Shirts für ein paar Euro, die nach dem Sommer entsorgt werden? Warum glauben wir immer noch oder lassen es uns einreden, dass Konsum glücklich macht, wo das Gegenteil doch längst erwiesen ist?

Die Antwort auf diese Fragen muss offenbar beim Preis ansetzen. Denn die ganzen Vorsätze und Versprechungen der Vergangenheit haben viel zu wenig bewirkt. Das wird uns allen wehtun. Aber es bleibt ein kleiner Trost: Sollten wir es nicht schaffen, den Klimawandel einzudämmen, werden die Kosten unendlich viel höher sein.

