Es zählt die Mannschaft

Es gibt in Deutschland sprichwörtlich 80 Millionen Bundestrainer. Fast jeder redet gerne mit, wenn es um König Fußball geht. Weniger bekannt ist eine andere Zahl – 90 Millionen. So viele Lebensversicherungsverträge haben die Bundesbürger abgeschlossen. Nur ist diese Geschäftsbeziehung weitaus komplizierter als die sportliche. Mitreden fällt deshalb schwer, aufpassen ist aber wichtig.

Kaum eine andere Geldanlage trägt so viel zur privaten Vorsorge bei wie Kapitallebens- oder private Rentenversicherungen. Weitreichende Urteile zu diesen Produkten betreffen viele Bürger. So eine Entscheidung hat der Bundesgerichtshof nun getroffen. Es geht um die mit dem sperrigen Begriff Bewertungsreserve bedachten Ausschüttungen am Ende der Laufzeit einer Police. Diese dürfen die Anbieter seit einigen Jahren kürzen, um ihre garantierten Leistungen zu sichern.

Die Materie ist für den Laien kaum verständlich – das Prinzip, nach dem die Bundesregierung 2014 vorgegangen ist, dagegen schon. Einige Versicherten-Jahrgänge müssen Einbußen hinnehmen, damit alle anderen auch noch verlässlich für ihr Alter vorsorgen können. Diese Entscheidung des Gesetzgebers hat der BGH nun gebilligt und damit sozusagen die Rechte der Mannschaft über die Interessen der Einzelspieler gestellt. Individuell mag dies ärgerlich sein. Aber wäre andererseits die Gefahr hinnehmbar, dass Lebensversicherungen ihre Garantien nicht mehr einhalten oder sogar pleite gehen können? Wohl kaum.