Eskalation vermeiden

Eines ist klar: An der Käfertalschule ist die Situation völlig aus dem Ruder gelaufen, seit sich Eltern im September erstmals über die Lehrerin ihrer Kinder beklagten. Immer weiter schaukelte sich die Situation hoch, immer härter wurden die wechselseitigen Vorwürfe, die im Raum standen. Wer welchen Anteil an dem Konflikt trägt, das lässt sich von außen schwer beurteilen. Fakt ist, dass mehr als die Hälfte der Eltern daraus eine Konsequenz gezogen haben: Sie möchten, dass ihre Kinder an eine andere Schule wechseln. So etwas macht man Mitte der vierten Klasse, ein halbes Jahr vor dem Wechsel auf eine weiterführende Schule, nicht leichtfertig. Denn es bringt neue Ungewissheiten: neue Umgebung, neue Mitschüler, neue Lehrer, neue Betreuungserfordernisse. Das Schulamt sollte nichts unversucht lassen, den Wünschen der Eltern – soweit es organisatorisch geht – Rechnung zu tragen. Ansonsten droht, Rechtsstreit inklusive, eine weitere Eskalation. Sie würde den Schaden für alle Beteiligten noch vergrößern – ganz unabhängig von der Ursache des Konflikts.

