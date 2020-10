Etwas muss gehen

Die Zwickmühle ist groß, ja riesig. „Schöne Weihnachtsmärkte“ hat Oberbürgermeister Peter Kurz Ende September im Gespräch mit dieser Redaktion den Mannheimern versprochen und sich festgelegt, er sehe „keine generelle Absage“. Gerade mal drei Wochen später sieht die Welt völlig anders aus. Damals lag die Zahl der täglichen Neuinfektionen irgendwo zwischen 9 und 19, inzwischen ist sie explodiert – in Mannheim und landesweit. Heidelberg und andere Städte haben daher die Weihnachtsmärkte inzwischen abgesagt. Auch im Rathaus gibt es einige Stimmen, die jetzt für ein endgültiges Verbot plädiert haben – trotz des klaren Versprechens von Kurz.

Allein die Tatsache, dass am Montag die erwartete Absage nicht kam, ist aber ein gutes Zeichen. Es macht Hoffnung, auch wenn Zweifel bleiben. Sicher kann es kein Gedränge wie sonst zwischen den Buden am Wasserturm oder den Zelten auf den Kapuzinerplanken geben, ebenso keine Menschentrauben auf dem Paradeplatz – das ist klar. Die enorme Zunahme an Infektionen macht es erforderlich, andere, neue und sichere Wege zu gehen.

Die zur Fun & Food umgestaltete Mess hat aber gezeigt, dass es Konzepte dafür gibt, ebenso Beispiele anderer Städte. Im ganzen Bundesgebiet durften den Sommer über Schausteller in den Innenstädten ihre Buden aufbauen. Was spricht dagegen, das weihnachtliche Angebot auseinanderzuziehen und Teile davon auch auf den Planken zu platzieren? Die Menschen sehnen sich ein Stück weit nach Entspannung und Besinnlichkeit, ja wenigstens ein bisschen Normalität. Der Handel in der City ist dringend auf Kunden und deren Umsätze angewiesen. Stadt und Veranstalter sollten also gemeinsam Wege finden, dass doch etwas geht.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 20.10.2020