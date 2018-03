EU-Klassiker

Anzeige

Mehr Geld – wofür? Der Streit um den gemeinsamen Haushalt gehört zu den europäischen Klassikern. Bis der Etat für die jetzt laufende Finanzperiode 2014 bis 2020 stand, dauerte es 29 Monate. Da konnte niemand von einem halbtägigen Sondergipfel Ergebnisse erwarten. Zumal es gar nicht um Geld geht, sondern um Macht.

Die Kanzlerin hatte noch einen Tag vorher mit deutlichem Blick auf Polen davon gesprochen, die EU-Förderungen künftig an rechtsstaatliche Grundsätze und die Solidarität in der Flüchtlingsfrage zu koppeln. Prompt legte Warschaus Ministerpräsident die scharfen Worte zur Seite. Wer in Brüssel verliert, darf sich zu Hause nicht mehr sehen lassen. Denn viele Subventionen aus den europäischen Fonds erweitern den Spielraum in der Heimat. Sie machen zufrieden – Bauern, Studenten, Bürger. Doch die Beiträge nach Brüssel derart aufzurechnen, ist nur die halbe Wahrheit. Weil es neben den direkten Rückflüssen auch die indirekten Gewinne gibt.

Wer mit Strukturgeldern geringer entwickelte Regionen aufbaut, erhöht die Kaufkraft und die Möglichkeiten, auf dem gemeinsamen Markt shoppen zu gehen. Deshalb haben die Staats- und Regierungschefs recht, die gestern nach ,,besseren Ausgaben“ gerufen haben. Und die den EU-Gipfel daran erinnerten, dass man nicht immer nur weitere kostspielige Aufgaben übernehmen kann, ohne zu sagen, wie sie finanziert werden. Wer den Grenzschutz ausbauen, den Kampf gegen den Terrorismus intensivieren, mehr Studenten und Azubis ins Ausland schicken will, muss wissen, dass dies nur geht, wenn man spart oder mehr Geld in die Hand nimmt.