EU sichert sich Impfstoffe: Starkes Zeichen

Es stimmt: In den ersten Wochen der Pandemie hat sich die Europäische Union nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Zu hysterisch und egozentrisch reagierten die Mitgliedstaaten mit Abschottung statt Kooperation. Nun sieht es anders aus. Die EU-Kommission fährt seit einigen Tagen große Erfolge ihrer Bemühungen um die künftigen Impfstoffe ein.

Es war ein Durchbruch, dass die Mitgliedstaaten, die sich bereits auf eigene Faust mit Pharmafirmen an einen Tisch gesetzt hatten, auf die Gemeinschaftslinie eingeschwenkt sind. Brüssel kann mit dem Gewicht eines großen Binnenmarktes mit den Herstellern besser verhandeln und zugleich darauf dringen, dass die Produktion in Europa stattzufinden hat.

Die Union will nie wieder derart von ausländischen Herstellungsstätten abhängig werden, wie dies am Anfang der Krise bei einfachsten medizinischen Hilfsmitteln der Fall war. Mehr noch: Es ist ein starkes Signal der Solidarität, dass Brüssel nicht nur an die 27 Mitgliedstaaten denkt, sondern einen bestimmten Anteil der erworbenen Impfstoffe an Länder weitergeben will, die sich die teuren Präparate nicht werden leisten können.

Es gibt viele Anlässe, am mangelnden Zusammenhalt der Europäischen Union zu verzweifeln. In diesem Fall darf man aber auch von einer großen Geste sprechen. Damit nicht genug: Natürlich weiß man in den Fluren der Brüsseler Kommission, dass die Bürger händeringend auf ein geeignetes Präparat zum Schutz vor dem Coronavirus warten. Aber es ist richtig, den Unternehmen und ihren Forschern die notwendige Zeit für die klinische Erprobung zu geben.

Der Weg, den Russlands Präsident Wladimir Putin eingeschlagen hat, als er sich selbst zum Sieger im weltweiten Wettlauf um einen Impfstoff kürte, war falsch. Denn der Wirkstoff aus den staatseigenen Labors in Moskau wurde eben nicht so erprobt, wie dies seit langem medizinischer Standard ist.

Es gibt genügend Skeptiker, die einer Impfung ohnehin schon distanziert gegenüberstehen. Wenn deren Zurückhaltung auch noch durch mögliche unerkannte Nachwirkungen oder Begleitsymptome eines Impfstoffes genährt würde, weil der nicht ausreichend getestet wurde, wären die Konsequenzen katastrophal.

Die Arbeiten an den vorgeschriebenen Tests mit – freiwilligen – Versuchspersonen laufen. Sie werden das Endprodukt sicherer und besser machen. Wenn die Europäische Union dann vorgesorgt hat und schnell impft, kann die Normalisierung in allen Bereichen hoffentlich beginnen – ohne neue Infektionswellen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.08.2020