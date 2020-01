Europa muss mehr tun

Die Mannheimer haben in der Vergangenheit immer wieder großen Einsatz bei der Unterstützung von Flüchtlingen gezeigt. 2015 zum Beispiel, als viele Schutzsuchende kamen, bildeten sich Initiativen wie „Nice to meet you“ oder das Feudenheimer Flüchtlingsforum, die mit Grillfesten oder Sprachunterricht Integrationsarbeit leisteten. Bei Spendensammlungen wurden die Ehrenamtlichen damals sprichwörtlich überrannt. Auch diesen Winter war es wieder so, als das Bündnis „Sicherer Hafen Mannheim“ für die Flüchtlinge auf den griechischen Mittelmeerinseln sammelte. Rund 400 Kartons kamen zusammen – Jacken, Decken, Zelte und Babywindeln. Ein großartiger Einsatz.

Doch dieses Engagement kann nicht mehr als eine erste Soforthilfe sein bei der Lösung des eigentlichen Problems: Zehntausende Schutzsuchende sind vor Gewalt in Syrien und Afghanistan geflohen und erhoffen sich Asyl in Europa. Jetzt sitzen sie unter widrigsten Bedingungen in völlig überfüllten Lagern auf Inseln wie Lesbos oder Samos – und nichts tut sich. Ein Zustand, an dem das Versagen der Europäischen Union (EU) überdeutlich wird.

Faire Verteilung

Denn die müsste endlich ein faires Verteilsystem von Flüchtlingen auf ihre Mitgliedstaaten durchsetzen, in denen dann zügig über die Asylanträge entschieden wird. Stattdessen werden Länder mit EU-Außengrenzen wie das finanziell ohnehin schon gebeutelte Griechenland alleingelassen. Es kann nicht sein, dass Staaten wie Polen oder die Slowakei von der EU-Förderung profitieren, beim Thema Flüchtlinge aber so tun, als ginge sie das nichts an. Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn lag jüngst völlig richtig mit seiner Überlegung, dass sich ein solches Blockade-Verhalten künftig auch bei der Verteilung von EU-Mitteln im Haushalt bemerkbar machen müsse.

Ein weiterer wichtiger Punkt beim Thema Flucht ist, deren Ursachen zu bekämpfen. Auch hier tut die EU zu wenig. Als starker außenpolitischer Akteur in internationalen Konflikten hat sie zuletzt jedenfalls nicht geglänzt, auch wenn die am Wochenende von Deutschland initiierte Libyen-Konferenz ein positives Signal war. Europa muss präsenter werden, denn die EU ist nicht nur eine Wirtschafts-, sondern auch eine Wertegemeinschaft, die Demokratie, Menschlichkeit und Solidarität hochhalten sollte, um die sich viele Staatschefs leider wenig scheren.

Die Mannheimer spenden gern. Aber sie würden sich sicher auch freuen, wenn ihre Spenden einmal nicht mehr nötig wären.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 21.01.2020