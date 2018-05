Anzeige

Europa war vorbereitet. Doch was längst als Antwort der Union auf die amerikanischen Zölle in den Brüsseler Schubladen schlummert, erfüllt kaum die Voraussetzungen für eine angemessene Reaktion auf die Entscheidung Washingtons. Mit einem Embargo für kalifornischen Orangensaft, Whisky aus Tennessee oder Importabgaben für Motorräder will die EU den Widerstand gegen Donald Trump in dessen eigenen Reihen schüren.

Dabei verrät diese Liste vor allem eines: die Uneinigkeit der Europäer, ob sie dem US-Präsidenten nun mit Entschiedenheit gegenübertreten oder vor ihm kriechen. Die Union macht sich klein und entzweit sich.

Frankreich würde am liebsten deutlich selbstbewusster auftreten, Deutschland möchte den Vereinigten Staaten auf keinen Fall wehtun. Die Bundesregierung steht unter dem Druck der Industrie, nicht nur der Stahl- und Alu-Hersteller, sondern vor allem der Autobauer. Berlin fürchtet, die EU werde einen Konflikt schüren, nachdem Trump bereits Zölle auch für Fahrzeuge aus Europa angekündigt hat.